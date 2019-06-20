Путин заявил, что поручит Скворцовой разобраться в ситуации с зарплатами в региональных "скорых"
Президент РФ продолжает отвечать на вопросы россиян во время Прямой линии
Изменить размер текста:
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что поручит министру здравоохранения Веронике Скворцовой разобраться в ситуации с зарплатами в региональных "скорых".
- Я попрошу Веронику Игоревну,чтобы она в региональном, там конкретный регион назывался, надо посмотреть, что по регионам происходит с точки зрения заработной платы скорой помощи, - отметил Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU