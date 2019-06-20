2019-06-20T15:29:25+03:00
Здоровье

Вторая областная детская больница появится на Вологодчине

Новый статус присвоят детской городской больнице Череповца
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С такой инициативой выступил губернатор Олег Кувшинников: «Это будет большая, современная областная больница! Новый статус позволит расширить ее возможности: открыть консультативную поликлинику и стационар для юных пациентов не только из Череповца, но и сразу восьми западных районов области: Устюженского, Шекснинского, Чагодощенского, Бабаевского, Кадуйского, Вашкинского, Белозерского и Вытегорского. Кроме того, лучшие детские врачи города металлургов смогут проводить выездные приемы в самых удаленных населенных пунктах области».

Помимо этого, до конца года девятнадцать вологодских медучреждений перейдут на новую модель обслуживания, которую назвали «бережливая поликлиника». Цель модели - организовать взаимодействие регистратуры, врачей и пациентов, так чтобы сберечь ресурсы, время и нервы всех участников процесса.

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2022 года на ремонт медучреждений Вологодчины и закупку современного оборудования будет направлено более 6 миллиардов рублей. В рамках проекта в том числе запланировано обновление парка медицинской техники, восстановление и строительство новых ФАПов, запуск передвижных диагностических комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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