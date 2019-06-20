Евросоюз заявил о продлении санкций против РФ
Совет ЕС принял решение продлить крымский пакет санкций до 23 июня 2020 года.
- Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года.Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС, - говорится в официальном сообщении.
Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, сообщает "РИА-Новости".
К слову, комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) еще 12 июня одобрил без дискуссии решение о продлении на 12 месяцев санкций по Крымскому вопросу.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти Евросоюза обеспокоены ситуацией в Черном море. В ЕС на днях также заявили о подтверждении политики непризнания Крыма частью России.
ИСТОЧНИК KP.RU