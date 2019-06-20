2019-06-20T16:27:57+03:00
В мире

Евросоюз заявил о продлении санкций против РФ

Ограничения продлили до июня 2020 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Евросоюз заявил о продлении санкций против РФЕвросоюз заявил о продлении санкций против РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совет ЕС принял решение продлить крымский пакет санкций до 23 июня 2020 года.

- Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года.Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, сообщает "РИА-Новости".

К слову, комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) еще 12 июня одобрил без дискуссии решение о продлении на 12 месяцев санкций по Крымскому вопросу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти Евросоюза обеспокоены ситуацией в Черном море. В ЕС на днях также заявили о подтверждении политики непризнания Крыма частью России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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