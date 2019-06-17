Власти Евросоюза обеспокоены ситуацией в Черном море

СЕГОДНЯ 17:48 2019-06-17T17:48:11+03:00

Министры иностранных дел государств-членов Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черноморском регионе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министры иностранных дел государств-членов Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черноморском регионе, а также заявили о подтверждении политики непризнания Крыма частью России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого состоялось в понедельник, 17 июня.

"Совет по-прежнему обеспокоен проблемами безопасности в Черноморском регионе.", - говорится в тексте документа. Также отмечается, что главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что уважение международного права и "политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма" являются фундаментальными для политики Брюсселя в Черноморском регионе.

Министры иностранных дел также подчеркнули растущую стратегическую роль Черного моря и призвали сообщество к расширению сотрудничества в регионе. "Расширение сотрудничества в Черноморском регионе будет способствовать реализации стратегии ЕС по соединению Европы и Азии и ее четырех приоритетов с точки зрения транспорта, энергетики, цифровых технологий и связи между людьми", - говорится в документе.

Заявление глав МИД стран ЕС прокомментировал политолог Богдан Безпалько. По его словам, Евросоюз вновь вернулся к политике двойных стандартов в отношении Крыма.

"В таком случае также нужно призвать ЕС отказаться от признания Голанских высот частью Израиля, восточного Иерусалима частью Израиля. Призвать Великобританию отказаться от суверенитета над Фолклендскими островами, несмотря на то, что там тоже был проведен референдум, хотя они находятся за тысячи километров от Великобритании. А также призвать провести референдум на ряде территорий, которые являются заморскими, дальними и т.д", - приводит агентство ФАН слова Безпалько.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал частью РФ. Украина, США и ряд других стран не признали результат данного референдума.

ИСТОЧНИК KP.RU