2019-06-20T18:55:09+03:00
Общество

В «Лужниках» пройдет первый этап чемпионата Европы по регби-7

В турнире примут участие 12 лучших сборных европейского континента
Ксения БОГДАНОВА
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Первый этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских команд пройдет в эти выходные, 22-23 июня, в Москве на поле спортивного городка в Лужниках. В соревнованиях сойдутся 12 лучших команд европейского континента из России, Англии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Польши, Грузии, Уэльса, Ирландии, Румынии и Италии.

Сборная России вступит в соревнование 22 июня — наша команда сразится со сборной Грузии (начало матча — в 12.50, вход на все матчи свободный). Далее россияне поборются со сборными Испании и Англии. Торжественная церемония открытия Чемпионата пройдет 23 июня, перед стартом финальных матчей.

По итогам московского этапа 9 лучших команд примут участие в отборочных соревнованиях для участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Олимпийский турнир состоится в июле во Франции.

В этом году чемпион Европы определится по итогам двух этапов. После первого московского этапа второй состоится 20-21 июля в Польше. В каждом из этапов участникам будут начисляться рейтинговые очки. Чемпионом Европы станет сборная, получившая наибольшее количество очков. Команда с наименьшим количеством очков выбывает из класса сильнейших.

Напомним, сборная России по регби является четырехкратным победителем турнира. Российская команда получала золотые медали в 2007, 2009, 2016 и 2017 годах. В прошлом году наша команда завоевала бронзу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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