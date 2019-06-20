Зеленский заявил, что украинские олигархи готовы помочь стране

20 Июнь 22:43 2019-06-20T22:48:13+03:00

По словам президента Украины, они будут вкладывать денежные средства в развитие экономики и социальной сферы

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Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что олигархи готовы помочь стране. Они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.

- То же самое я недавно предложил и владельцам большого бизнеса - Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому. С другими я ещё не встретился, но собираюсь... , - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что Пинчук согласился купить квартиры для 24 украинских моряков, задержанных в России.

- С господином Ринатом Ахметовым мы не только достигли согласия по отмене формулы Роттердам+, но и договорились, что он будет инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса, - добавил новый президент Украины.

По словам Зеленского, при помощи Ахметова были закуплены 200 машин скорой помощи для сельских больниц.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский объявил о старте конкурса на пост главы Управления делами. Прежнего главу ведомства Ивана Куцика новый президент Украины уволил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712891" frameborder="0"></iframe> Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU