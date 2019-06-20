2019-06-20T22:32:21+03:00
В мире

Зеленский объявил о старте конкурса на пост главы Управления делами

Прежнего главу ведомства Ивана Куцика новый президент Украины уволил
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленский объявил о старте конкурса на пост главы Управления деламиЗеленский объявил о старте конкурса на пост главы Управления деламиФото: REUTERS
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Украинский лидер Владимир Зеленский объявил конкурс на пост главы Управления делами.

- Объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Госуправления делами, - сказано в распоряжении.

К слову, государственное управление делами занимается материально-техническим и социально-бытовым обеспечением работы президента. А также правительства, парламента и ряда других государственных органов Украины. При этом прежнего главу ведомства Ивана Куцика Зеленский уволил, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинская студия "Квартал 95" ищет умелого пародиста на роль Владимира Зеленского. Кандидат должен своей игрой убедить охранников на проходной Администрации Президента. Пародистом может стать любой желающий. Организаторы называют конкурс "социальным лифтом" в действии.

Зеленский покинул слушания по роспуску Рады, чтобы не давить на судей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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