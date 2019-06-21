2019-06-21T02:22:47+03:00
Политика

ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта России

В организации считают, что указ президента противоречит дуу Минских соглашений
Артур ГАРЬКЕ
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..Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Евросоюз готов рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, которые по упрощенной форме сейчас получают жители ДНР и ЛНР. Об этом говорится в заявлении саммита глав государств и правительств ЕС. Он проходит в Брюсселе.

"Европейский совет выражает крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который предусматривает упрощенную выдачу паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений. Европейский совет [...] готов в тесной координации с международными партнерами рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание российских паспортов", - сказано в документе. Цитату приводит ТАСС.

Среди прочего в заявлении содержится призыв всех сторон возобновить переговоры в рамках минских соглашений. ЕС также просит Россию освободить украинских моряков, задержанных за нарушение границы в акватории Керченского пролива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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