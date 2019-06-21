Николай Фоменко награжден орденом за "За заслуги перед Отечеством"

СЕГОДНЯ 02:31 2019-06-21T02:31:28+03:00

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Министр культуры Владимир Мединский вручил актеру Николаю Фоменко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Согласно указу президента, артист поощрен за "большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

"С одной стороны, я очень спокойно отношусь к наградам потому что быть знаменитым - некрасиво, это поднимает ввысь, как писал Пастернак. Но, тем не менее, все-таки очень приятно. что тебя отметили, что Родина знает. Это здорово, спасибо", - сказал Николай Фоменко. Его словам приводит пресс-служба Министерства культуры РФ.

Николай Фоменко - актер театра и кино, теле- и радиоведущий. Фоменко также был одним из основателей бит-квартета "Секрет". С 1983 года сыграл в 30 художественных фильмах. В театре Фоменко играл главные роли в спектаклях "Саранча", "Трубач на площади", "Что случилось в зоопарке". На рубеже веков был удостоен звания заслуженный артист России. Является мастером спорта России международного класса по автоспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU