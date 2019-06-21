В Раде прознали про подготовку Зеленского к встрече с Путиным

СЕГОДНЯ 06:15 2019-06-21T06:17:55+03:00

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Команда президента Украины Владимира Зеленского вовсю работает над подготовкой к встрече с Владимиром Путиным. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

"По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения", - сказал Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат подчеркнул, что главными тезисами Зеленского будут заявления о принадлежности Крыма и Донбасса. По его словам, президент Незалежной считает, что эти вопросы можно решить лишь напрямую с Путиным.

"Это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации. Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем", – заключил Поплавский.

Cайт kp.ru писал о том, что думает Путин о своем партнере. Президент России высоко оценил актерские навыки своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который еще недавно был известен лишь как бывший квнщик и исполнитель множества ролей в кино.

ИСТОЧНИК KP.RU