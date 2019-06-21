2019-06-21T10:05:46+03:00
Политика

Собянин попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы

Ксения БОГДАНОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил вопросы обеспечения безопасной работы сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму с главой управления МВД России по столице Олегом Барановым. Об этом глава города написал в своем микроблоге в Twitter.

«Поддерживаю просьбу Алексея Алексеевича (Венедиктова). Переговорил с начальником ГУВД, чтобы обеспечили безопасность и спокойную работу сборщиков подписей», - написал Сергей Собянин в Twitter.

Сообщение из микроблога в Twitter.

Сообщение из микроблога в Twitter.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов попросил начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова решить проблему безопасности сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму. Об этом Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале.

- В ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты Московской городской думы, - сообщил главред «Эха Москвы». В целях оперативного реагирования на подобные случаи, прошу вас рассмотреть возможность обеспечить безопасность органами правопорядка в местах сбора подписей за выдвижение кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу.

Напомним, сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты продлится до 5 июля. Документы на регистрацию, в том числе подписные листы, кандидаты могут предоставить 6 июля до 18 часов. Для регистрации каждому кандидату требуется собрать около 5 тысяч подписей поддерживающих его избирателей. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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