2019-06-21T10:10:06+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что о подобных вещах должен говорить сам президент или представитель его администрации
Марина ВЕНЦОВА
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В Совфеде прокомментировали заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВ Совфеде прокомментировали заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление депутата Рады Михаила Поплавского о подготовке встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

«О подобных вещах должен говорить либо сам президент, либо руководитель его администрации, официально сообщить о том, что готовится встреча, - приводит его слова RT. - А так получается, что какой-то депутат что-то где-то услышал и сказал».

Цеков подчеркнул, что что необходимо ждать более серьёзных заявлений. При этом он отметил, что Украине неизбежно придется выйти на диалог с Россией.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Михаил Поплавский, как писал сайт kp.ru, заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского вовсю работает над подготовкой к встрече с Владимиром Путиным. Украинский парламентарий отметил, что главными тезисами главы Незалежной будут заявления о принадлежности Крыма и Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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