2019-06-21T16:23:30+03:00
Общество

В Испании обнаружили саркофаг возрастом почти в две тысячи лет

Реликвию нашли во время реставрационных работ
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Испании нашли саркофаг, которому две тысячи летВ Испании нашли саркофаг, которому две тысячи летФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Испании обнаружили уникальный саркофаг, возраст которого почти две тысячи лет. По оценкам специалистов, находке не менее 1900 лет, а возможно несколько больше. Долгое время артефакт пролежал под стеной местного банка, а наши его во время реставрационных работ.

Они нашли древнеримский свинцовый саркофаг весит 300-350 кг, его длина - 2 метра. Прежде, чем исследователи приступят к изучению реликвии, ее очистят от пыли и песка. Вскрывать саркофаг будут с командой реставраторов, археологов и антропологов. Внутри ученые планируют найти ценности и личные вещи. А ее предстоит разобраться в надписях, сделанных на поверхности.

Руководитель группы рассказал, что свинцовые саркофаги были редкостью для местных захоронений той эпохи, так как ближайшим местом, где их могли изготавливать, была Кордоба, находящаяся в 200 км.

Сейчас раритет переправлен в Археологический музей Гренады, сообщает сайт argumenti.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рубль теряет в стоимости после значительного роста накануне
Американские военные на учениях НАТО в Румынии вторглись в частные угодья
МВД выявило нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
Погранслужба Крыма фиксирует рост туристического потока из Украины
Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки
В США прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
Песков: в России крайне обеспокоены ситуацией вокруг Ирана
ЦБ не нашел банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
В Госдуме жестко отреагировали на происходящее в Грузии
В МИД Китая назвали успешным визит Си Цзиньпина в Пхеньян
Коллеги Рольника предположили, что он выпил алкоголь с незнакомцами
Иран принял решение не сбивать летевший за беспилотником самолет США
Ночь на 22 июня станет самой короткой в этом году
Министр обороны Украины: киевские силовики не откажутся от обстрелов в Донбассе
На юбилейный фестиваль «Нашествие» соберутся более 150 артистов
В Совфеде объяснили почему Трамп не стал наносить удары по Ирану
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Песков: Кремль готов к обмену заключенными с Украиной