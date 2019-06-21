В Испании обнаружили саркофаг возрастом почти в две тысячи лет

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-21T16:23:30+03:00

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В Испании обнаружили уникальный саркофаг, возраст которого почти две тысячи лет. По оценкам специалистов, находке не менее 1900 лет, а возможно несколько больше. Долгое время артефакт пролежал под стеной местного банка, а наши его во время реставрационных работ.

Они нашли древнеримский свинцовый саркофаг весит 300-350 кг, его длина - 2 метра. Прежде, чем исследователи приступят к изучению реликвии, ее очистят от пыли и песка. Вскрывать саркофаг будут с командой реставраторов, археологов и антропологов. Внутри ученые планируют найти ценности и личные вещи. А ее предстоит разобраться в надписях, сделанных на поверхности.

Руководитель группы рассказал, что свинцовые саркофаги были редкостью для местных захоронений той эпохи, так как ближайшим местом, где их могли изготавливать, была Кордоба, находящаяся в 200 км.

Сейчас раритет переправлен в Археологический музей Гренады, сообщает сайт argumenti.ru

ИСТОЧНИК KP.RU