СЕГОДНЯ 22:34 2018-12-30T22:34:52+03:00

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В воскресенье, 30 декабря, стало известно о том, что на побережье Средиземного моря в Египте нашли саркофаги римского периода. Археологи обнаружили их в районе Тель-ад-Дейр города Думьят.

Как уточнили в министерстве по делам древностей Египта, найденные гробницы сделаны из глины, причем на одних из них можно разглядеть черты лиц людей, а на других - изображения инженерных сооружений. «Обнаружено несколько глиняных саркофагов красного цвета овальной формы, которые относятся к римскому периоду», - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

При этом там отмечается, что также во время раскопок были найдены сотни образцов глиняной посуды и ювелирные изделия.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году в Египте ученые вскрыли «таинственный черный саркофаг» и были сильно разочарованы, так как внутри были только три поврежденные мумии.