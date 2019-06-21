2019-06-21T17:32:16+03:00
Общество

В Чувашии в рамках Дня Республики открылся Чебоксарский культурный форум

Мероприятие собрало на своей площадке гостей со всей России и из-за рубежа
Ирина СУХАНОВА
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Чувашия 24 июня отмечает День Республики. В преддверии праздника в столице региона открылся Чебоксарский культурный форум. Одно из крупнейших мероприятий в Чувашии собрало на одной площадке гостей из России и из-за рубежа: представителей органов власти, бизнеса, общественных организаций и культурных учреждений.

Модераторами пленарного заседания форума стали редакционный директор журнала Forbes Николай Усков и ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Марина Ким. На открытии гостей приветствовал Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин. Премьер-министр напомнил о богатой истории и культуре Чувашии, а также отметил, что форум, помимо культурных вопросов, призван решать задачи создания комфортной социальной атмосферы для жителей региона и потенциальных бизнес-инвесторов.

- Мы не рассматриваем культуру как отдельный фактор, - подчеркнул Иван Моторин. - Сегодня для гармоничного развития государства важна совокупность таких факторов как качественная медицина, достойное образование, безопасная среда, доступность социальной инфраструктуры, культуры – все это формирует качество жизни населения, а также инвестиционную привлекательность региона.

Комфортная для жизни атмосфера — это первое условие для того, чтобы люди не стремились уезжать из родной республики. Немалую роль в этом играет городская инфраструктура. В Чебоксарах сейчас реализуется проект реконструкции Московской набережной: из средств федерального бюджета на ее ремонт направлено 1,8 млрд рублей. Еще одно из приоритетных направлений в республике - реализация нацпроекта «Культура». В рамках региональных проектов в Чувашии запланированы строительство Центра культурного наследия, приобретение 6 автоклубов, а также другие значимые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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