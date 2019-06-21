Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

СЕГОДНЯ 19:22 2019-06-21T19:22:37+03:00

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Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подводной лодки "Запорожье", которая остается единственной украинской субмариной. Предложение появилось на сайте госзакупок в среду, 19 июня.

Сайт kp.ru писал о том, что подлодка перешла в состав Черноморского флота после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. До этого все ее обслуживание сводилось лишь к "освоению" выделенных из бюджета средств. Состояние субмарины настолько плачевное, что с базы на базу ее перемещали на буксире.

Теперь же российские оборонное ведомство хочет утилизировать "Запорожье" и еще целый ряд кораблей. К слову, эта подлодка остается единственным судном проекта 641, до сих пор стоящим на вооружении государства, учитывая и другие страны по всему миру.

Подача заявок на участие в тендере продлится до 25 июля 2019 года. Сумма контракта на сайте госзакупок не раскрывается.

ИСТОЧНИК KP.RU