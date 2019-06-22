Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 01:07 2019-06-22T01:07:34+03:00

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Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена – самая точная цифра потерь Советского Союза в войне – 26,6 млн человек.

- Общая убыль населения за годы войны – 37,2 млн человек. Повышенная детская смертность в те же годы – 1,3 млн. Естественная убыль на уровне 1940 года – 11,9 млн. – заявила историк. – Считается так: общие потери 37,2 плюс 1,3 минус 11,9 – выходим на цифру 26,6 млн. человек.

Из них безвозвратные потери военнослужащих - 8,7 млн. человек. Таковы подсчеты Григория Федотовича Кривошеева, генерал-полковника, военный историка. К этому нужно прибавить около 500 тысяч – призванные в первые дни войны. Они погибли, но не были внесены в списки – в первые месяцы учет был плохо организован. Плюс – ополченцы Москвы, Ленинграда и других крупных городов. Выходим на 12 млн безвозвратных потерь.

Ошибка в подсчетах могла быть на уровне 5−7 % − это те, которые могли быть записаны дважды. Примерно 240-400 тысяч.

- Прибавьте к этому у нас страшные потери гражданского населения – больше 13 миллионов. Из них 7,5 миллиона – это те, кто были истреблены сознательно в результате карательных операций, - объяснила Ольга Васильева. - Около двух миллионов были угнаны на работы.

Читайте полный текст интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU