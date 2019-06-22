2019-06-22T01:07:34+03:00
Общество

Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной

Накануне 22 июня, Дня памяти и скорби, «Комсомольская правда» опубликовала интервью с доктором исторических наук Ольгой Васильевой
Александр МИЛКУС
Поделиться:
Министр просвещения РФ, известный историк Ольга ВасильеваМинистр просвещения РФ, известный историк Ольга ВасильеваФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена – самая точная цифра потерь Советского Союза в войне – 26,6 млн человек.

- Общая убыль населения за годы войны – 37,2 млн человек. Повышенная детская смертность в те же годы – 1,3 млн. Естественная убыль на уровне 1940 года – 11,9 млн. – заявила историк. – Считается так: общие потери 37,2 плюс 1,3 минус 11,9 – выходим на цифру 26,6 млн. человек.

Из них безвозвратные потери военнослужащих - 8,7 млн. человек. Таковы подсчеты Григория Федотовича Кривошеева, генерал-полковника, военный историка. К этому нужно прибавить около 500 тысяч – призванные в первые дни войны. Они погибли, но не были внесены в списки – в первые месяцы учет был плохо организован. Плюс – ополченцы Москвы, Ленинграда и других крупных городов. Выходим на 12 млн безвозвратных потерь.

Ошибка в подсчетах могла быть на уровне 5−7 % − это те, которые могли быть записаны дважды. Примерно 240-400 тысяч.

- Прибавьте к этому у нас страшные потери гражданского населения – больше 13 миллионов. Из них 7,5 миллиона – это те, кто были истреблены сознательно в результате карательных операций, - объяснила Ольга Васильева. - Около двух миллионов были угнаны на работы.

Читайте полный текст интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ольга Васильева считает, что учебники по истории написаны слишком сухим языком
США внесли в «черный список» еще пять китайских IT-компаний
Известный историк Ольга Васильева объяснила, почему во время войны Сталин пошел на сотрудничество с РПЦ
В Роскомнадзоре объяснили свой твит с непечатными выражениями
NBC: Трамп выразил готовность встретиться с лидерами Ирана
Вице-премьер Украины: «Не за горами новый языковой Майдан»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, почему до 1991 года были засекречены архивы Великой Отечественной
Российские авиакомпании помогут россиянам вернуться из Грузии домой до 8 июля
Россиян, вынужденных отменить отпуск в Грузии, готова принять Абхазия
Родители Бутиной не смогут съездить к ней в США из-за проблем с визами
США продлили санкции против КНДР еще на год
На МКАД столкнулись 13 автомобилей: пострадали четыре человека