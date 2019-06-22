Министр просвещения России считает, что в смотрах дошколят в военной форме нет ничего плохого
Министр просвещения РФ Ольга Васильева прокомментировала недавний смотр строя и песни для дошкольников, который прошел в Пятигорске:
- Детям нравится участие в этом. Им нравится красивая форма, которая, кстати, недешево стоит. То, что там происходит, дает положительный результат. Что бы ни делали хорошего, оппоненты будут всегда, - считает Ольга Юрьевна.
Она принципиально не согласна с мнение о том, что школы в России военизируются.
- Вас туда насильно тащили? Нет. Форму заставляли покупать и надевать? Нет. Вы с ребенком, который в таком смотре участвовал, поговорили? Нет. Но ярлык повесили, - сказала Васильева. - В мое школьное время тоже были смотры, песни и в «Зарницу» играли. Но был и театральный кружок. Ставили «Евгения Онегина» в девятом классе. Это хорошо или плохо? Хорошо.
Это явление она сравнила со скаутским движением, которое уже многие десятилетия существует за рубежом.
- И форма у них есть. И маршируют, песни поют. И никто не говорит, что детей при этом милитаризируют, - заметила министр.
Читайте полный текст интервью.
ИСТОЧНИК KP.RU