Министр просвещения России считает, что в смотрах дошколят в военной форме нет ничего плохого

СЕГОДНЯ 03:00 2019-06-22T03:00:50+03:00

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Министр просвещения РФ Ольга Васильева прокомментировала недавний смотр строя и песни для дошкольников, который прошел в Пятигорске:

- Детям нравится участие в этом. Им нравится красивая форма, которая, кстати, недешево стоит. То, что там происходит, дает положительный результат. Что бы ни делали хорошего, оппоненты будут всегда, - считает Ольга Юрьевна.

Она принципиально не согласна с мнение о том, что школы в России военизируются.

- Вас туда насильно тащили? Нет. Форму заставляли покупать и надевать? Нет. Вы с ребенком, который в таком смотре участвовал, поговорили? Нет. Но ярлык повесили, - сказала Васильева. - В мое школьное время тоже были смотры, песни и в «Зарницу» играли. Но был и театральный кружок. Ставили «Евгения Онегина» в девятом классе. Это хорошо или плохо? Хорошо.

Это явление она сравнила со скаутским движением, которое уже многие десятилетия существует за рубежом.

- И форма у них есть. И маршируют, песни поют. И никто не говорит, что детей при этом милитаризируют, - заметила министр.

Читайте полный текст интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU