2019-06-22T02:04:29+03:00
Общество

В Роскомнадзоре объяснили свой твит с непечатными выражениями

По словам пресс-секретаря ведомства, лучше тысячу раз объяснить, как соблюдать закон, чем один раз наказать за его нарушение, поэтому РКН присоединился к флешмобу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим АмпелонскийПресс-секретарь Роскомнадзора Вадим АмпелонскийФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Роскомнадзоре объяснили сообщение с ненормативной лексикой, появившееся на официальной странице ведомства в Twitter. Пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский сказал, что этот твит – часть флешмоба «по мотивам одной из популярных публикаций», в котором уже приняли участие «Сбербанк», «Янденкс», «Ростелеком» и многие другие компании и организации.

Он рассказал, что ранее один из пользователей Twitter опубликовал эмоциональный пост в непечатных выражениях, именно его твит и пародируется в официальных аккаунтах участников флешмоба, но с правильно «замаскированными» нецензурными словами.

«Вам что, серьезно так сложно использовать маскировку нецензурной брани в СМИ? У вас руки после этого отвалятся? Наступит конец света?» - говорится в твите Роскомнадзор, причем все непечатные выражения РКН «спрятал» таким образом, как указано в его же памятке.

РКН прокомментировал пост пользователя, употребив корректно «замаскированный» мат Фото: Twitter.com

РКН прокомментировал пост пользователя, употребив корректно «замаскированный» матФото: Twitter.com

Вадим Ампелонский отметил, что ведомство присоединилось к «поучительному» флешмобу, така как считает, что «профилактика – это необходимая история».

«Лучше тысячу раз объяснить СМИ, как нужно соблюдать закон, чем один раз наказать за его нарушение. Поэтому мы и присоединились к этому флешмобу», - пояснил официальный представитель Роскомнадзора в комментарии для RNS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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