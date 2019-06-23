2019-06-23T14:58:23+03:00
В мире

Грузинские футболисты вышли на поле в антироссийских футболках

В акции, в частности, приняли участие футболисты команды "Торпедо Кутаиси"
Александр ДЖУМАЕВ
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футболисты команды из Кутаиси вышли на поле на стадионе в городе Цхалтубо в черных майках с лозунгамифутболисты команды из Кутаиси вышли на поле на стадионе в городе Цхалтубо в черных майках с лозунгамиФото: facebook.com
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Футболисты нескольких команд чемпионата Грузии присоединились к акциям протеста, выйдя на матчи 19-го тура чемпионата в майках с лозунгами, направленными против России. Об этом сообщает агентство Грузия онлайн.

В число команд, вышедших на поле в таких майках, вошли клубы "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" (Рустави). Так, футболисты команды из Кутаиси вышли на поле на стадионе в городе Цхалтубо в черных майках с лозунгами. Остальные команды играли в белых футболках с антироссийскими лозунгами на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.

"Мы из Грузии и нашу страну оккупировала Россия", - говорится на странице клуба "Торпедо" из Кутаиси в Facebook.

Ранее на этой неделе в Грузии начались массовые акции протеста после того, как один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси. В связи со сложившейся ситуацией президент России Владимир Путин ввел временный запрет на авиасообщение с Грузией.

В Грузии сотни людей получили ранения в результате столкновений с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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