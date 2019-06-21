Путин запретил осуществлять авиаперевозки из России в Грузию

СЕГОДНЯ 21:26 2019-06-21T21:43:46+03:00

Ограничения вступят в силу с 8 июля 2019 года

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Президент РФ Владимир Путин запретил осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. Решение принято в целях обеспечения национальной безопасности и защиты граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента РФ.

Власти также рекомендуют туроператорам воздержаться от продажи туров в республику. Правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения всех граждан, временно находящихся в Грузии, вместе с их багажом. В этом вопросе депутатам помогут сотрудники министерства иностранных дел РФ. Согласно указу президента, они должны скоординировать свои усилия с грузинскими властями в рамках обеспечения безопасности россиян.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что накануне ситуация в Грузии значительно обострилась. В Тбилиси произошли массовые протесты и столкновения с полицией. Число пострадавших уже перевалило за три сотни.

Сайт kp.ru писал о том, что причиной беспорядков стал визит российской делегации на православный форум. Оппозиционерам не понравилось, что депутат Госдумы сел на место спикера грузинского парламента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715909" frameborder="0"></iframe> Столкновения с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU