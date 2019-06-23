Климкин: Украина начнет новую волну давления на Россию
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления".
"После 25 июня Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках", — сказал Климкин, передает украинский Пятый канал.
Он добавил, что давление усилится в случае, если Москва до 25 июня "не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении украинских моряков".
По словам Климкина, давление будет "краткосрочным и среднесрочным". Он не уточнил, какие именно шаги подразумеваются, но пообещал "много вещей", а также отметил какие-то "ограничения российской морской активности".
Напомним, 25 ноября 2018 года два бронированных катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили границу России в Черном море. Экипажи не отвечали на законные требования российских пограничников и были задержаны. 22 моряка и двое сотрудников СБУ позже были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы.
ИСТОЧНИК KP.RU