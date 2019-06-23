Климкин: Украина начнет новую волну давления на Россию

СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-23T17:40:58+03:00

По словам главы МИД Украины, давление будет "краткосрочным и среднесрочным"

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления".

"После 25 июня Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках", — сказал Климкин, передает украинский Пятый канал.

Он добавил, что давление усилится в случае, если Москва до 25 июня "не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении украинских моряков".

По словам Климкина, давление будет "краткосрочным и среднесрочным". Он не уточнил, какие именно шаги подразумеваются, но пообещал "много вещей", а также отметил какие-то "ограничения российской морской активности".

Напомним, 25 ноября 2018 года два бронированных катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили границу России в Черном море. Экипажи не отвечали на законные требования российских пограничников и были задержаны. 22 моряка и двое сотрудников СБУ позже были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы.

ИСТОЧНИК KP.RU