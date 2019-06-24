Поезд сошел с рельсов в Бангладеш: сотни человек пострадали

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-24T07:29:28+03:00

На настоящий момент известно о пяти жертвах аварии, но это число может увеличиться

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Не менее пяти человек погибли и еще более 100 пострадали в результате схода пассажирского поезда с рельсов в городе Маувилбазар в Бангладеш.

Авария произошла в воскресенье, 23 июня, около 23:50 по местному времени (20:50 мск). Поезд компании Upaban Express следовал из Силхета в Дакку, когда один из вагонов неожиданно рухнул в канаву с моста, еще два опрокинулись.

На место тут же выехали спасатели, медики и добровольцы из числа местных жителей - всего 13 пожарных машин и пять карет скорой помощи. К середине ночи из канавы достали тела пяти человек, а операция была свернута до наступления утра. В полиции считают, что число жертв аварии может увеличиться.

Еще несколько вагонов опрокинулись. Фото: Facebook/Traffic Alert BD

Пока же железнодорожное сообщение между Силхетом и другими городами временно приостановлено, передает газета The Daily Star.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее в Китае также произошла авария с участием поезда. Грузовой состав сошел с рельсов и врезался в жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU