2019-06-24T07:29:28+03:00
Происшествия

Поезд сошел с рельсов в Бангладеш: сотни человек пострадали

На настоящий момент известно о пяти жертвах аварии, но это число может увеличиться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число жертв может увеличиться. Фото: Facebook/Traffic Alert BDЧисло жертв может увеличиться. Фото: Facebook/Traffic Alert BD
Изменить размер текста:

Не менее пяти человек погибли и еще более 100 пострадали в результате схода пассажирского поезда с рельсов в городе Маувилбазар в Бангладеш.

Авария произошла в воскресенье, 23 июня, около 23:50 по местному времени (20:50 мск). Поезд компании Upaban Express следовал из Силхета в Дакку, когда один из вагонов неожиданно рухнул в канаву с моста, еще два опрокинулись.

На место тут же выехали спасатели, медики и добровольцы из числа местных жителей - всего 13 пожарных машин и пять карет скорой помощи. К середине ночи из канавы достали тела пяти человек, а операция была свернута до наступления утра. В полиции считают, что число жертв аварии может увеличиться.

Еще несколько вагонов опрокинулись. Фото: Facebook/Traffic Alert BD

Еще несколько вагонов опрокинулись. Фото: Facebook/Traffic Alert BD

Пока же железнодорожное сообщение между Силхетом и другими городами временно приостановлено, передает газета The Daily Star.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее в Китае также произошла авария с участием поезда. Грузовой состав сошел с рельсов и врезался в жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 24 июня 2019 года: +26 и без осадков
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3
Помпео надеется, что переговоры Вашингтона с Пхеньяном вскоре возобновятся
В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем
СМИ узнали о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Опрос: почти половина россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели
Два МиГ-29 ВВС Словакии сопровождали пассажирский самолет
Совет ООН по правам человека обсудит ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине
Елизавета II «в ужасе» бежала из Букингемского дворца из-за нашествия крыс
Депутаты от ЛДПР предложили отменить штрафы за тонировку стекол машин
Россия готова сохранить транзит газа через Украину при определенных условиях
Причина смерти Андрея Харитонова: звезда фильма «Овод» последние годы боролся с тяжелым недугом
В Праге прошел 250-тысячный митинг с требованием отставки премьера Чехии
Скандал Бориса Джонсона с подругой может стоить ему премьерства
Помпео рассказал о письме Трампа к Ким Чен Ыну
Клинцевич не исключил новых мер из-за «антироссийской истерии» в Грузии
Эрдоган поздравил представителя оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула
Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом
В графике Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с Зеленским
Американская олимпийская чемпионка вышла замуж за фигуриста из России
На сайте Зеленского создана петеция об отмене запрета российских соцсетей и сайтов