Поезд сошел с рельсов в Бангладеш: сотни человек пострадали
Не менее пяти человек погибли и еще более 100 пострадали в результате схода пассажирского поезда с рельсов в городе Маувилбазар в Бангладеш.
Авария произошла в воскресенье, 23 июня, около 23:50 по местному времени (20:50 мск). Поезд компании Upaban Express следовал из Силхета в Дакку, когда один из вагонов неожиданно рухнул в канаву с моста, еще два опрокинулись.
На место тут же выехали спасатели, медики и добровольцы из числа местных жителей - всего 13 пожарных машин и пять карет скорой помощи. К середине ночи из канавы достали тела пяти человек, а операция была свернута до наступления утра. В полиции считают, что число жертв аварии может увеличиться.
Еще несколько вагонов опрокинулись. Фото: Facebook/Traffic Alert BD
Пока же железнодорожное сообщение между Силхетом и другими городами временно приостановлено, передает газета The Daily Star.
Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее в Китае также произошла авария с участием поезда. Грузовой состав сошел с рельсов и врезался в жилой дом.
ИСТОЧНИК KP.RU