2019-04-11T08:32:55+03:00
Происшествия

В Китае поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом: пропали шестеро

Спасатели продолжают поиски двух местных жителей и четырех человек, находившихся в вагонах в момент инцидента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Китае шесть человек пропали без вести при сходе грузового поезда с рельсовВ Китае шесть человек пропали без вести при сходе грузового поезда с рельсовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Грузовой поезд сошел с рельсов в китайском городе Гунъи провинции Хэнань. Шесть человек до сих числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в среду, 10 апреля, примерно в 22:00 по местному времени (17:00 мск). Груженый бокситами железнодорожный состав компании Aluminum Corporation of China неожиданно сошел с рельсов и врезался прямо в деревянное жилое здание.

Без вести пропали двое местные жителей, а также четыре человека, которые находились в поезде в момент столкновения. Местные власти уже сформировали оперативный штаб, который занимается проведением поисково-спасательных работ и ликвидацией последствий ЧП. Причины случившегося выясняются, передает портал Sina.

Сайт kp.ru писал о том, что менее недели назад еще одна страшная авария с участием поезда произошла в Польше. Скорый пассажирский состав на полном ходу врезался в машину скорой помощи на железнодорожном переезде. В результате аварии погибли два человека - врач и фельдшер. Водитель выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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