В казахстанском городе Арысь эвакуируют жителей после взрыва на военном складе

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-24T12:36:06+03:00

Взрыв произошел на военном складе в городе Арысь

Уже отправлено порядка 40 автобусов с людьми [видео]

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Жителей города Арысь, который находится в Туркестанской области Казахстана, эвакуируют после взрыва, прогремевшего на воинском складе.

ЧП случилось 24 июня рано утром. На территории военной части прогремел мощный взрыв. Сейчас последствия происшествия устраняются, а жителей близлежащих домов эвакуируют в безопасные районы. Порядка сорока автобусов с людьми были направлены в города Шымкент и Туркестан. Всего в городе Арысь проживает чуть больше 44 тысяч человек.

Известно, что разу после взрыва за помощью обратилось 34 человека. Им помогли медики центральной больницы Ордабасинского района.

На место происшествия вылетел министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, сообщает Пятый канал.

Официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов рассказал, что на месте происшествия работают 30 пожарных и 8 единиц спецтехники. Известно, что взрыву предшествовал пожар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716262" frameborder="0"></iframe> На территории воинской части в городе Арысь в Казахстане на складах боеприпасов воинской части №44856 произошел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU