На складе воинской части на юге Казахстана произошел взрыв
Информации о жертвах и пострадавших пока нет [видео]
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На складе воинской части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана произошел взрыв. Первое сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 09:20 по местному времени (06:20 по мск). Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов рассказал, что на месте происшествия работают 30 пожарных и 8 единиц спецтехники.
На территории воинской части в городе Арысь в Казахстане на складах боеприпасов воинской части №44856 произошел взрыв.
ИСТОЧНИК KP.RU