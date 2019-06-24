2019-06-24T10:44:05+03:00
Происшествия

На складе воинской части на юге Казахстана произошел взрыв

Информации о жертвах и пострадавших пока нет [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На складе воинской части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана произошел взрыв. Первое сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 09:20 по местному времени (06:20 по мск). Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов рассказал, что на месте происшествия работают 30 пожарных и 8 единиц спецтехники.

На территории воинской части в городе Арысь в Казахстане на складах боеприпасов воинской части №44856 произошел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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