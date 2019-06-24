ПАСЕ не стала переносить обсуждение проекта резолюции по России
ПАСЕ не стала переносить обсуждение проекта резолюции о возвращении делегации России на июньскую сессию ассамблеи.
Ранее с предложением перенести голосование по вопросу резолюции на другой день выступил один из депутатов. Глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье объявила голосование о переносе обсуждения и большинство участников (93 из 141) не поддержали инициативу.
Кроме того, депутаты предлагали поменять местами доклады или перенести обсуждения других вопросов. Как передает РИА Новости, авторами инициатив выступали в основном представители Великобритании и Украины.
Ранее стало известно, что в ПАСЕ не поддержали рассмотрение ситуации вокруг катастрофы самолета MH17. Большинство не поддержало предложение Украины и Нидерландов возложить ответственность за катастрофу на Россию. Ассамблея выступила против обсуждения вопроса российских взносов в организацию в ходе этой сессии.
ИСТОЧНИК KP.RU