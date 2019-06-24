2019-06-24T17:29:35+03:00
В мире

ПАСЕ не стала переносить обсуждение проекта резолюции по России

С такой инициативой выступил один из депутатов
Екатерина БОЛГОВА
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ПАСЕ не стала переносить обсуждение проекта резолюции по РоссииПАСЕ не стала переносить обсуждение проекта резолюции по РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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ПАСЕ не стала переносить обсуждение проекта резолюции о возвращении делегации России на июньскую сессию ассамблеи.

Ранее с предложением перенести голосование по вопросу резолюции на другой день выступил один из депутатов. Глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье объявила голосование о переносе обсуждения и большинство участников (93 из 141) не поддержали инициативу.

Кроме того, депутаты предлагали поменять местами доклады или перенести обсуждения других вопросов. Как передает РИА Новости, авторами инициатив выступали в основном представители Великобритании и Украины.

Ранее стало известно, что в ПАСЕ не поддержали рассмотрение ситуации вокруг катастрофы самолета MH17. Большинство не поддержало предложение Украины и Нидерландов возложить ответственность за катастрофу на Россию. Ассамблея выступила против обсуждения вопроса российских взносов в организацию в ходе этой сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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