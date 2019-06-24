Один пилот погиб в результате крушения двух военных самолетов в Германии
В Германии на месте крушения двух военных самолетов после столкновения в воздухе нашли тело одного из пилотов. Об этом сообщил местный телеканал n-tv.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 24 июня, в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере страны врезались друг в друга два военных самолета Eurofighter. Отмечалось, что обоим пилотам удалось катапультироваться. Один из них был найден живым на месте крушения боевых машин. Представители экстренных служб проводили поиски второго летчика.
Информацию о произошедшем подтвердили в Министерство внутренних дел региона. Радиостанция Ostseewelle разметила видеоролик, на котором видны два облака дыма в небе над горизонтом. После крушения самолетов начался пожар. Проводится расследование случившегося.
В Германии потерпели крушение два истребителя Eurofighter.
ИСТОЧНИК KP.RU