2019-06-24T17:55:32+03:00
Происшествия

Один пилот погиб в результате крушения двух военных самолетов в Германии

Ранее сообщалось, что один из двух летчиков сумел катапультироваться и остался жив
Екатерина БОЛГОВА
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Немецкий истребитель EurofighterНемецкий истребитель EurofighterФото: REUTERS
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В Германии на месте крушения двух военных самолетов после столкновения в воздухе нашли тело одного из пилотов. Об этом сообщил местный телеканал n-tv.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 24 июня, в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере страны врезались друг в друга два военных самолета Eurofighter. Отмечалось, что обоим пилотам удалось катапультироваться. Один из них был найден живым на месте крушения боевых машин. Представители экстренных служб проводили поиски второго летчика.

Информацию о произошедшем подтвердили в Министерство внутренних дел региона. Радиостанция Ostseewelle разметила видеоролик, на котором видны два облака дыма в небе над горизонтом. После крушения самолетов начался пожар. Проводится расследование случившегося.

В Германии потерпели крушение два истребителя Eurofighter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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