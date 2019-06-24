Повилось видео внезапной проверки боеготовности Центрального военного округа

СЕГОДНЯ 19:25 2019-06-24T19:25:02+03:00

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Центральный военный округ, часть сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации приводят в высшую степень боевой готовности. Минобороны опубликовало видео внезапной проверки боеготовности ЦВО. Тяжелую технику уже вывезли из гаражей на полигоны, всего их задействуют около 35.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, военнослужащим предстоит проверка готовности обеспечить безопасность Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера.

В Сибири и Поволжье расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 соединений противовоздушной обороны отработают задачи по прикрытию важных государственных объектов от атаки с воздуха.

В Свердловской области ракетная бригада, вооружившись «Искандер-М» уже прибыла в район назначения. На кадрах опубликованного видео видно, как военные перегоняют технику на места проведения учений. Сейчас они занимаются маскировкой огневых позиций. Вскоре они выполнят групповые и одиночные удары по условным командным пунктам, аэродромам и другим важным объектам противника.

На полигоне под Самарой работают военнослужащие миротворческой бригады. Они отрепетируют задачи по поддержанию мира в «зоне конфликта» и создание буферных зон между конфликтующими сторонами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716394" frameborder="0"></iframe> Начало внезапной проверки боеготовности в ЦВО.

ИСТОЧНИК KP.RU