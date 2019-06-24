Премьер Франции: санкции в отношении России могут отменить в любой момент

СЕГОДНЯ 19:57 2019-06-24T19:57:02+03:00

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что санкции в отношении России могут быть отменены в любой момент.

"Это временный этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, что Россия об этом знает также", - сказал Филипп на пресс-конференции с премьером РФ Дмитрием Медведевым, который прибыл в Париж с однодневным визитом.

Филипп отметил, что французско-российские отношения богаты, они опираются на народы, территорию, литературное прошлое".

"Наши страны иногда разделяют общую позицию, иногда позиции несколько отличаются. Бывают и такие вопросы, где у нас крупные расхождения", - добавил французский премьер.

Напомним, Евросоюз ввел ограничительные меры против России в 2014 году. Это было связано с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Санкции затем были неоднократно продлены.

Сайт kp.ru ранее сообщал о встрече главы правительства России Дмитрия Медведева с французским коллегой Эдуаром Филиппом.

ИСТОЧНИК KP.RU