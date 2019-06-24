2019-06-24T19:57:02+03:00
В мире

Премьер Франции: санкции в отношении России могут отменить в любой момент

По словам Эдуара Филиппа, санкции являются временным этапом
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Премьер-министр Франции Эдуар ФилиппПремьер-министр Франции Эдуар ФилиппФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что санкции в отношении России могут быть отменены в любой момент.

"Это временный этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, что Россия об этом знает также", - сказал Филипп на пресс-конференции с премьером РФ Дмитрием Медведевым, который прибыл в Париж с однодневным визитом.

Филипп отметил, что французско-российские отношения богаты, они опираются на народы, территорию, литературное прошлое".

"Наши страны иногда разделяют общую позицию, иногда позиции несколько отличаются. Бывают и такие вопросы, где у нас крупные расхождения", - добавил французский премьер.

Напомним, Евросоюз ввел ограничительные меры против России в 2014 году. Это было связано с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Санкции затем были неоднократно продлены.

Сайт kp.ru ранее сообщал о встрече главы правительства России Дмитрия Медведева с французским коллегой Эдуаром Филиппом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Повилось видео внезапной проверки боеготовности Центрального военного округа
Глава Ингушетии заявил о планах досрочно уйти в отставку
Трамп подписал указ о введении "жестких санкций" против Ирана
В Грузии посчитали потери за лето в случае полного прекращения турпотока из России
Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к блогеру BadComedian
В Казахстане из-за взрыва на складе боеприпасов погиб один человек
Стюардессы забыли пассажирку в самолете после посадки
Один пилот погиб в результате крушения двух военных самолетов в Германии
Ленинградская область трудоустраивает бывших сотрудников «Форда»
ПАСЕ не стала переносить обсуждение проекта резолюции по России
Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" станет Роман Бабаян
Деньги возвращаются!
В Москве водитель получил ножевое ранение из-за места на парковке
Главархив Москвы рассказал, как сохранить старые фотографии
Официальный курс евро на вторник увеличился до 71,6 рубля
В Германии столкнулись два истребителя Еurofighter
Синод "Новой церкви" Украины лишил Филарета канонических прав
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
Минсельхоз поддержал введение минимальной цены на винные напитки
Генпрокуратура Грузии возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга
Основатель "Вимм-Билль-Данн" решил пока не возвращаться в Россию