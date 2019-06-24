Грузинские депутаты не поедут на парламентский форум в Москву

СЕГОДНЯ 21:19 2019-06-24T21:19:04+03:00

Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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От планируемого ранее участия в форуме "Развитие парламентаризма" в Москве отказались депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов".

"На международном парламентском форуме должны были состояться встречи как с абхазской, так и с осетинской стороной... Однако после случившихся инцидентов в Грузии, безусловно, все это отменяется", - заявил политик Георгий Ломая.

Он также назвал спектаклем с участием власти и оппозиционных партий произошедшие события в грузинской столице, передает РИА Новости.

Напомним на прошлой неделе, 20 июня, в Тбилиси вспыхнули массовые акции из-за того, что российские депутаты приняли участие в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а один из них сел в кресло спикера парламента. В результате стычек митингующих с полицией пострадали 240 демонстрантов, более 300 человек задержали.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "агрессором", который заинтересован в расколе грузинского общества.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU