"Калашников" презентовал ударный беспилотник-камикадзе

СЕГОДНЯ 23:12 2019-06-24T23:12:26+03:00

Аппарат может атаковать с воздуха, на земле и в воде

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Концерн "Калашников" представил новейшую разработку - беспилотник-камикадзе "ZALA Ланцет". Ударный дрон презентовал генеральный директор объединения Владимир Дмитриев.

"Мы продолжаем развивать технологии ударных беспилотников и сегодня представляем мировую премьеру. Второй продукт в линейке ударных беспилотников "ZALA Ланцет", - приводит слова Дмитриева ТАСС.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, рассказал об особенностях аппарата. По его словам, интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет" включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.

"В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше", - сказал Чемезов.

Прошлая новинка концерна - ударный беспилотник ZALA-KYB. Отличие двух моделей в том, что беспилотник-камикадзе способен транслировать видео с дрона вплоть до поражения цели. Сегодня также стало известно о создании гражданской версии автомата АК-12.

ИСТОЧНИК KP.RU