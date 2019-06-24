Украинские парламентарии в ПАСЕ сорвали выступление сербского депутата на русском языке

СЕГОДНЯ 22:39 2019-06-24T22:39:22+03:00

Речь Александра Шешеля была посвящена вопросу Крыма, где, по его словам, можно увидеть, что такое демократия

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Украинские парламентарии в ПАСЕ сорвали выступление сербского депутата Александра Шешеля. Его речь на русском языке была посвящена Крыму.

"Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы. Из этого примера можно многому научиться: можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно", - сказал Шешель.

Он считает, что крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, так как не хотели повторения трагедии Дома профсоюзов в Одессе.

После этого некоторые депутаты стали стучать по своим трибунам и выкрикивать фразы на английском языке. Шешель попросил главу ПАСЕ Лилиан Мори Паскье навести порядок.

"Я вам слова, кажется, не давала… господин Гончаренко", - сказала Паскье, обращаюсь к одному из членов украинской делегации, передает РИА Новости.

Напомним, на сессии ПАСЕ в январе этого года Шешель заявил на русском языке, что Крым является российским регионом, после чего также последовали выкрики в зале.

ИСТОЧНИК KP.RU