2019-06-25T00:51:38+03:00
Новости компаний

МТС впервые за 13 лет обновил логотип

Ребрендинг в компании объяснили "желанием стать лучше"
Артур ГАРЬКЕ
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Помимо полиграфии сменился и слоган компании.Помимо полиграфии сменился и слоган компании.
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Оператор МТС впервые за 13 лет изменил логотип. Цвет яйца на полиграфии сменился с белого на красный. Ребрендинг компании внес свои коррективы и в слоган. Он стал иным. Вместо "Ты знаешь, что можешь" будет использоваться фраза "Быть лучше каждый день".

"Стратегия МТС предполагает концентрацию вокруг новых цифровых продуктов. Визуальный стиль следует за этой концепцией посредством создания зонтичного бренда, включающего в себя новые продуктовые бизнес-линии за границами телекома, которые будут отражены в написании бренда", — отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

Изменения, рассказывают в компании, "утверждали" 30 000 человек. Именно столько людей со всей России было опрошено во время подготовки к этому событию. Новое позиционирование и визуальный стиль были создан при поддержке двух агентств: ASVK Consulting Ltd из Великобритании и BBDO BRANDING из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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