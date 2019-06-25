Россия подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 04:36 2019-06-25T04:36:36+03:00

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Российская делегация подала заявку на подтверждение своего участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в социальной сети сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Весь день понедельника, до позднего вечера члены Парламентской Ассамблеи Совета Европы были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии. Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий", - написал Толстой.

Вице-спикер Госдумы выразил уверенность, что Ляшко, Гончаренко, Арьев и ряд других людей устроили троллинг "участников старейшей и уважаемой организации". Они внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции.

"Автор доклада г-жа Петра де Суттер, конечно, проявила нечеловеческое терпение, методично объясняя свою позицию по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации", - заключил Толстой.

ИСТОЧНИК KP.RU