ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в работе
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи. Этот документ открывает России путь для возвращения в организацию полноправным участником. Об этом сообщает Twitter ассамблеи.
Голосование за резолюцию произошло после обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.
Документ вносит поправки в регламент. Теперь ассамблея не сможет лишать любую делегацию права голоса. С таким предложением в середине мая выступил Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). Затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер.
"Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий", - сказано в резолюции, которую приняли делегаты.
ИСТОЧНИК KP.RU