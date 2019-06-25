2019-06-25T02:12:39+03:00
Политика

ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в работе

"За" проголосовали почти две трети делегатов
Артур ГАРЬКЕ
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В ПАСЕ изменили регламент, чтобы вернуть Россию в работу.В ПАСЕ изменили регламент, чтобы вернуть Россию в работу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи. Этот документ открывает России путь для возвращения в организацию полноправным участником. Об этом сообщает Twitter ассамблеи.

Голосование за резолюцию произошло после обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.

Документ вносит поправки в регламент. Теперь ассамблея не сможет лишать любую делегацию права голоса. С таким предложением в середине мая выступил Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). Затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер.

"Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий", - сказано в резолюции, которую приняли делегаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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