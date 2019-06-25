2019-06-25T07:30:25+03:00
В мире

Трамп заявил, что может нанести удар по Ирану без одобрения Конгресса

Президент США также добавил, что был "достаточно близок" к решению, чтобы нанести удар по иранской стороне, но решил этого не делать
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп заявил, что может нанести удар по Ирану без одобрения КонгрессаТрамп заявил, что может нанести удар по Ирану без одобрения КонгрессаФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может начать войну с Ираном без предварительного согласия Конгресса.

- Да, у меня есть такие полномочия, - отметил президент США.

Так он ответил на заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ранее она утверждала, что для таких операций президент США должен запрашивать разрешение конгресса.

Также Трамп подчеркнул, что был "достаточно близок" к решению, чтобы нанести удар по иранской стороне, но решил этого не делать. Вместе с этим американский лидер заявил, что администрация держит конгресс в курсе того, что делает, сообщает издание Hill.

Напомним, Белый Дом в понедельник, 24 июня, объявил о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп пообещал стать лучшим другом Ирана и сделать его великим. Единственное условие - отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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