Трамп пообещал стать лучшим другом Ирана и сделать его великим

СЕГОДНЯ 21:04 2019-06-22T21:33:16+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп пообещал стать "лучшим другом" Ирана, в случае если тот откажется от разработки ядерного оружия.

Президент заявил, что сможет сделать Исламскую Республику вновь "богатой", но для этого должен быть выполнен ряд конкретных условий. Вашингтон в любом случае не допустит появления у Тегерана ядерного оружия, подчеркнул глава государства.

"Сделаем Иран снова великим", — приводит его слова SCMP.

Сайт kp.ru писал, что перед тем, как сделать это заявление, Трамп сообщил о намерении введения новых антииранских санкций. Президент пообещал, что они будут еще жестче, чем все те, что уже действуют в отношении республики.

Пока что ограничительные меры находятся на стадии разработки, поэтому дата их введения неизвестна. А причина все та же - якобы проводимая Тегераном разработка ядерного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU