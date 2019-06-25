Встреча Трампа и Ким Чен Ына после саммита G20 не планировалась
Дональд Трамп с 29 по 30 июня нанесет рабочий визит в Республику Корея. Поездка состоится после саммита G20 в Осаке. Однако в графике президента США встречи с Ким Чем Ыном нет.
- Планов такой встречи нет. Дональд Трамп поедет туда, чтобы увидеться с президентом Мун Чжэ Ином. Конечно же, они поговорят о Северной Корее, а также о союзе США и Южной Кореи, - сообщил высокоранговый представитель американской администрации.
Соответствующее заявление прозвучало во время телефонного брифинга для журналистов, в ответ на вопрос о существовании вероятности встречи Трампа с лидером КНДР. Известно, что в ходе поездки на Корейский полуостров президент США планирует посетить Сеул.
Напомним, что сам саммит пройдет с 28 по 29 июня в Японии. Главными темами станут «укрепление американо-южнокорейского альянса и пути двустороннего сотрудничества для установления мира на Корейском полуострове посредством осуществления полной его денуклеаризации».
ИСТОЧНИК KP.RU