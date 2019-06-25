2019-06-25T08:26:43+03:00
Политика

Кабмин РФ не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа текущего года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кабмин РФ не планирует продлевать заморозку цен на топливоКабмин РФ не планирует продлевать заморозку цен на топливоФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Российское правительство заявило, что не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Это связано с тем. что скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции.

- Надо успеть принять законопроект до 25 августа. В этом случае он сможет задним числом вступить в силу 1 июля, так как уплата акциза осуществляется до 25 августа, - сообщили "ТАСС" источники.

При этом законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Государственной думой до 25 августа текущего года. Однако задним числом он может начать работать с 1 июля. Таким образом, у правительства еще есть время на согласование его параметров и источников финансирования.

Известно, что Минэнерго и Минфин уже фактически согласовали параметры демпфера и источники его финансирования. На данный момент министерства финализируют текст законопроекта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство РФ дало разъяснение по ситуации об увеличении стоимости бензина на 17,5%. Соответствующие данные представил Росстат. В исследовании также указывалось, что цены на сырую нефть увеличились на 4,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Встреча Трампа и Ким Чен Ына после саммита G20 не планировалась
В США закончился показ пьесы по мотивам доклада Мюллера
Трамп заявил, что может нанести удар по Ирану без одобрения Конгресса
Три космонавта из экипажа "Союза"вернулись на землю
В Грузии придумали, как обойти запрет на авиасообщение
В России взялись за проектирование перспективного военного транспортника
Во Франции пассажирский самолет врезался в здание аэропорта после приземления
Россия подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ
Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
На границе Мексики и США нашли тела девушки и трех детей
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Путина в рамках саммита G20
"Больше тысячи баксов за фото": фанаты разнесли Сталлоне за побирательство
Пушков об угрозе Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России: Пустое. Никуда Украина не уйдет
Больше 2,5 тысяч немцев покинули свои дома из-за обнаруженных бомб
ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в работе