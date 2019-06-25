Кабмин РФ не планирует продлевать заморозку цен на топливо

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-25T08:26:43+03:00

Законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа текущего года

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Российское правительство заявило, что не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Это связано с тем. что скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции.

- Надо успеть принять законопроект до 25 августа. В этом случае он сможет задним числом вступить в силу 1 июля, так как уплата акциза осуществляется до 25 августа, - сообщили "ТАСС" источники.

При этом законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Государственной думой до 25 августа текущего года. Однако задним числом он может начать работать с 1 июля. Таким образом, у правительства еще есть время на согласование его параметров и источников финансирования.

Известно, что Минэнерго и Минфин уже фактически согласовали параметры демпфера и источники его финансирования. На данный момент министерства финализируют текст законопроекта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство РФ дало разъяснение по ситуации об увеличении стоимости бензина на 17,5%. Соответствующие данные представил Росстат. В исследовании также указывалось, что цены на сырую нефть увеличились на 4,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU