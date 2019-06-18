Правительство разъяснило рост цен на бензин

18 Июнь 23:09 2019-06-18T23:09:08+03:00

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Правительство России дало разъяснение по ситуации об увеличении стоимости бензина на 17,5%. Такие данные представил Росстат. В исследовании также указывалось, что цены на сырую нефть увеличились на 4,5%. При этом на розничную продажу эти колебания почти не повлияли. Так, с 29 апреля по 10 июня рост розничных цен составил 0,9%, а с начала апреля до 10 июня цены выросли на 0,96%.

В сообщении правительства отмечается, что несмотря на рост оптовых цен, биржевая стоимость топлива падает. Это связывают с избыточным предложением при низком спросе. Сейчас же происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе.

Чиновники Минэнерго проанализировали данные о росте цен на топливо и пришли к выводу: все в порядке. Стоимость бензина соответствует тем значениям, которые обговаривали с производителями в прошлом году. По данным ведомства, с начала года стоимость бензина повысилась на 2,3% в среднем по России.

ИСТОЧНИК KP.RU