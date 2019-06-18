2019-06-18T23:09:08+03:00
Общество

Правительство разъяснило рост цен на бензин

Путаница в данных Росстата объясняется избыточным предложением топлива при низком спросе
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
Правительство разложило по полочкам ситуацию. Их вывод: проблемы нет.Правительство разложило по полочкам ситуацию. Их вывод: проблемы нет.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Правительство России дало разъяснение по ситуации об увеличении стоимости бензина на 17,5%. Такие данные представил Росстат. В исследовании также указывалось, что цены на сырую нефть увеличились на 4,5%. При этом на розничную продажу эти колебания почти не повлияли. Так, с 29 апреля по 10 июня рост розничных цен составил 0,9%, а с начала апреля до 10 июня цены выросли на 0,96%.

В сообщении правительства отмечается, что несмотря на рост оптовых цен, биржевая стоимость топлива падает. Это связывают с избыточным предложением при низком спросе. Сейчас же происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе.

Чиновники Минэнерго проанализировали данные о росте цен на топливо и пришли к выводу: все в порядке. Стоимость бензина соответствует тем значениям, которые обговаривали с производителями в прошлом году. По данным ведомства, с начала года стоимость бензина повысилась на 2,3% в среднем по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума внесла изменения в бюджет на 2019 год
В Польше пьяный мужчина прокатился по центру города на советском танке
В Италии скончалась старейшая жительница Европы
В Подмосковье произошла авария с участием 11 машин
В Думе обсудят законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут
Меркель заявила, что санкции против России могут быть сняты только при прогрессе в Минских соглашениях
Трамп назначил нового и.о. главы Пентагона
В партии Зеленского "Слуга народа" рассказали, как хотят вернуть Донбасс
В сети восхитились красотой россиянок на Севастопольском балу
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить альтернативный контракт вместо транзитного
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился проверить влияние промышленности на здоровье жителей Волхова
Авиакомпания опровергла жесткую посадку самолета, в котором летел Киркоров
Росстат: производители бензина в мае подняли цены на 17,5%
Украина может частично отменить блокаду Донбасса
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время ее недомогания