СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-25T10:07:52+03:00

Во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками Фото: SpaceX

Ранее сообщалось, что запуск отложен на три часа

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Ракета Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками была успешно запущена с космодрома во Флориде.

Ранее сообщалось, что запуск отложен на три часа. Причины переноса не назывались. Сообщается, что компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 09:30 по МСК.

Напоминаем, ракета-носитель Falcon Heavy совершит миссию STP-2 для американских вооруженных сил. В полезной нагрузке самой мощной из имеющихся на сегодня ракет-носителей – 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам, сообщает "РИА-Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Илон Маск запустит в космос прах 152 человек. Специальные капсулы с останками отправят в космос на ракете-носителе Falcon Heavy.

ИСТОЧНИК KP.RU