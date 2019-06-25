Во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками
Ракета Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками была успешно запущена с космодрома во Флориде.
Ранее сообщалось, что запуск отложен на три часа. Причины переноса не назывались. Сообщается, что компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 09:30 по МСК.
Напоминаем, ракета-носитель Falcon Heavy совершит миссию STP-2 для американских вооруженных сил. В полезной нагрузке самой мощной из имеющихся на сегодня ракет-носителей – 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам, сообщает "РИА-Новости.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Илон Маск запустит в космос прах 152 человек. Специальные капсулы с останками отправят в космос на ракете-носителе Falcon Heavy.
ИСТОЧНИК KP.RU