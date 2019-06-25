2019-06-25T13:10:30+03:00
Общество

Судьба буквально восприняла мое «немного адреналина на выходных»: Владимира Кличко едва не погиб на горящей яхте в Средиземном море

Украинского боксера спасла испанская береговая охрана [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Владимир Кличко едва не погиб на горящей яхте в Средиземном море. Фото: скриншот с видеоВладимир Кличко едва не погиб на горящей яхте в Средиземном море. Фото: скриншот с видео
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Испанская береговая охрана ночью 24 июня эвакуировала Владимира Кличко и его семью с горящей яхты. Пожар вспыхнул, когда компания находилась примерно 10 километрах от берега. Украинской боксер направлялся с острова Ибица на Мальорку. Спасательная операция прошла успешно, о чем Кличко сообщил в посте на своей странице в социальной сети.

- У нас все хорошо! Мы были в бурной воде и внезапно обнаружили огонь - примерно в 7 морских милях от береговой линии. Но мы рассчитывать на помощь от береговой и пожарной охраны. Будьте осторожны со своими желаниями, потому что в этот раз судьба восприняла мое «немного адреналина на выходных» буквально. Слишком буквально, - пишет боксер.

Сообщается, что возгорание произошло в машинном отделении. Что стало причиной пожара на яхте не уточняется. Сам же Кличко уточняет, что все произошло неожиданно и внезапно.

Владимира Кличко спасли с пожара на яхте в Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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