Судьба буквально восприняла мое «немного адреналина на выходных»: Владимира Кличко едва не погиб на горящей яхте в Средиземном море
Испанская береговая охрана ночью 24 июня эвакуировала Владимира Кличко и его семью с горящей яхты. Пожар вспыхнул, когда компания находилась примерно 10 километрах от берега. Украинской боксер направлялся с острова Ибица на Мальорку. Спасательная операция прошла успешно, о чем Кличко сообщил в посте на своей странице в социальной сети.
- У нас все хорошо! Мы были в бурной воде и внезапно обнаружили огонь - примерно в 7 морских милях от береговой линии. Но мы рассчитывать на помощь от береговой и пожарной охраны. Будьте осторожны со своими желаниями, потому что в этот раз судьба восприняла мое «немного адреналина на выходных» буквально. Слишком буквально, - пишет боксер.
Сообщается, что возгорание произошло в машинном отделении. Что стало причиной пожара на яхте не уточняется. Сам же Кличко уточняет, что все произошло неожиданно и внезапно.
Владимира Кличко спасли с пожара на яхте в Испании.
ИСТОЧНИК KP.RU