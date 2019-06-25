Мосгорсуд приговорил гражданина Польши по делу о шпионаже

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-25T13:20:09+03:00

Для Мосгорсуда это уже второй обвинительный процесс по статье о шпионаже за 2019 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Московский городской суд признал виновным обвиняемого в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Поляк занимался сбором секретной информации, планируя передать ее за рубеж.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима» - передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Поскольку материалы дела содержали сведения, составляющие государственную тайну, детали процесса не сообщаются.

Для Мосгорсуда это уже второй обвинительный процесс по статье о шпионаже за 2019 год, в апреле решением суда был приговорен к тем же 14 годам колонии строго режима подданый Норвегии, пенсионер Фруде Берг. 62-летний Берг участвовал в передачей за границу секретных сведений о Северном флоте.

ИСТОЧНИК KP.RU