Минпромторг прокомментировал информацию о расходах на командировки Мантурова
В Минпромторге заявили, что командировочные расходы чиновников ведомства проверялись аудиторами Счётной палаты.
- В ходе проверок Счетной палатой Российской Федерации исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов, - подчеркнули в министерстве.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Transparency International Russia написала о командировочных расходах российских чиновников. По данным исследования, в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 миллиона рублей.
При этом в Минпромторге заявили, что общий объем бюджетных средств на командировочные расходы согласовывается каждый год при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период.
В исследовании также указано, что ряд чиновников, в том числе федеральные министры и их заместители, вправе выходить за пределы установленных лимитов расходов на проживание во время командировок по согласованию со своим руководством.
ИСТОЧНИК KP.RU