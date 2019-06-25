2019-06-25T14:22:09+03:00
Политика

Минпромторг прокомментировал информацию о расходах на командировки Мантурова

Ранее российские СМИ написали о командировочных расходах российских госслужащих
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минпромторг прокомментировал информацию о расходах на командировки МантуроваМинпромторг прокомментировал информацию о расходах на командировки МантуроваФото: Тимур ХАНОВ
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В Минпромторге заявили, что командировочные расходы чиновников ведомства проверялись аудиторами Счётной палаты.

- В ходе проверок Счетной палатой Российской Федерации исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов, - подчеркнули в министерстве.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Transparency International Russia написала о командировочных расходах российских чиновников. По данным исследования, в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 миллиона рублей.

При этом в Минпромторге заявили, что общий объем бюджетных средств на командировочные расходы согласовывается каждый год при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период.

В исследовании также указано, что ряд чиновников, в том числе федеральные министры и их заместители, вправе выходить за пределы установленных лимитов расходов на проживание во время командировок по согласованию со своим руководством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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