2019-06-25T14:27:46+03:00
Политика

Песков заявил, что на данный момент ведется подготовка ко встречи Путина и Трампа на G20

В Кремле отметили, что встреча лидеров двух стран на саммите "возможна"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день ведется активная подготовка ко встречи российского лидера и главы США Дональда Трампа на G20.

В Кремле также отметили, что встреча двух лидеров на саммите "возможна".

Трамп и Путин обменялись рукопожатием во Вьетнаме.Владимир Путин и Дональд Трамп тепло приветствовали друг друга на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Лидеры России и США обменялись улыбками и рукопожатиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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