Песков заявил, что на данный момент ведется подготовка ко встречи Путина и Трампа на G20

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-25T14:27:46+03:00

В Кремле отметили, что встреча лидеров двух стран на саммите "возможна"

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день ведется активная подготовка ко встречи российского лидера и главы США Дональда Трампа на G20.

В Кремле также отметили, что встреча двух лидеров на саммите "возможна".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/627895" frameborder="0"></iframe> Трамп и Путин обменялись рукопожатием во Вьетнаме.Владимир Путин и Дональд Трамп тепло приветствовали друг друга на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Лидеры России и США обменялись улыбками и рукопожатиями.

ИСТОЧНИК KP.RU