Песков заявил, что на данный момент ведется подготовка ко встречи Путина и Трампа на G20
В Кремле отметили, что встреча лидеров двух стран на саммите "возможна"
Изменить размер текста:
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день ведется активная подготовка ко встречи российского лидера и главы США Дональда Трампа на G20.
В Кремле также отметили, что встреча двух лидеров на саммите "возможна".
Трамп и Путин обменялись рукопожатием во Вьетнаме.Владимир Путин и Дональд Трамп тепло приветствовали друг друга на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Лидеры России и США обменялись улыбками и рукопожатиями.
ИСТОЧНИК KP.RU