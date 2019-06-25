2019-06-25T16:11:29+03:00
Экономика

Нацбанк Украины введет в оборот банкноты номиналом 1000 гривен

При этом монеты в 1,2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Новая банкнота номиналом 1000 гривен. Фото: Нацбанк УкраиныНовая банкнота номиналом 1000 гривен. Фото: Нацбанк Украины
Изменить размер текста:

Национальный банк Украины введет в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Купюра будет пущена в обращение 25 октября 2019 года.

На ее лицевой стороне находится портрет академика Владимира Вернадского, на обратной - изображено здания президиума Национальной академии наук Украины. Размер банкноты составляет 75х160 мм, преобладающий цвет - синий. Все эти характеристики позволят сразу находить купюру в 1000 гривен среди других денег и определять ее номинал.

"Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты", - приводятся слова главы Нацбанка Якова Смолия на сайте учреждения.

Тем временем, монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек будут полностью выведены из оборота. Их перестанут считать платежным средством с 1 октября 2019 года.

Сайт kp,ru писал, что в конце прошлого года Нацбанк Украины выпустил памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Севастополя. В Госдуме РФ тогда предположили, что национальная память братского нам народа начала разрушаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия и Мальдивы ввели безвизовый режим
Прощание с Аллой Покровской состоится 27 июня в МХТ им. Чехова
В NASA рассказали о проблемах «Союза» при сходе с орбиты
Экс-президента Армении Кочаряна вновь арестовали
Против юриста Андрея Портнова возбудили уголовное дело из-за его сообщений о преступлениях Порошенко
Илон Макс назвал старение основной проблемой человечества
Гройман раскритиковал решение о возвращении России в ПАСЕ
Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла
Артисты МХАТ просят вернуть им Доронину
Миллиардеры США призвали ввести налог на богатство
Топливный союз исключает подорожание бензина после окончания «заморозки»
НАТО предложила России провести заседание по ДРСМД
Автомобиль протаранил ворота американского посольства в Сеуле
Песков заявил, что на данный момент ведется подготовка ко встречи Путина и Трампа на G20
Завершились переговоры России, США и Израиля по Сирии
Умерла Алла Покровская - народная артистка РСФСР и супруга актера Олега Ефремова