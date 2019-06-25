СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-25T16:11:29+03:00

При этом монеты в 1,2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством

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Национальный банк Украины введет в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Купюра будет пущена в обращение 25 октября 2019 года.

На ее лицевой стороне находится портрет академика Владимира Вернадского, на обратной - изображено здания президиума Национальной академии наук Украины. Размер банкноты составляет 75х160 мм, преобладающий цвет - синий. Все эти характеристики позволят сразу находить купюру в 1000 гривен среди других денег и определять ее номинал.

"Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты", - приводятся слова главы Нацбанка Якова Смолия на сайте учреждения.

Тем временем, монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек будут полностью выведены из оборота. Их перестанут считать платежным средством с 1 октября 2019 года.

Сайт kp,ru писал, что в конце прошлого года Нацбанк Украины выпустил памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Севастополя. В Госдуме РФ тогда предположили, что национальная память братского нам народа начала разрушаться.

ИСТОЧНИК KP.RU