Школьную программу дополнят культурными нормативами

СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-25T17:03:58+03:00

Для прохождения норматива школьники должны будут посетить определенное количество выставок, спектаклей и кинопоказов Фото: Евгения ГУСЕВА

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С 1 сентября школьную учебную программу дополнят новым "культурным нормативом". Предполагается, что норматив поможет воспитать эстетическое чувство и привлечь внимание детей к мировой и особенно, к культуре РФ.

О создании новой межведомственной программы заявила секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой во время проведения правительственной комиссии по делам несовершеннолетних. Для прохождения норматива школьники должны будут посетить определенное количество выставок, спектаклей и кинопоказов, закрепить полученный опыт дети смогут, поделившись впечатлениям в специально созданном бумажном или электронном дневнике.

"1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России. Новая программа предоставит молодым людям дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками", - передает ТАСС слова Татьяны Голиковой.

Идею создания подобной программы принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому, в феврале текущего года он заявлял, что Минкультуры и Минпросвещения планируют введение норматива и уже готовят его программу.

ИСТОЧНИК KP.RU