Пособия на детей из малообеспеченных семей повысят до 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-25T17:12:29+03:00

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Размер пособия на детей в возрасте от полутора до трех лет будет увеличен до 10 тысяч рублей, тогда как сейчас выплата составляет всего 50 рублей. Изменения коснутся малообеспеченных семей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей", - сказал глава правительства во вторник, 25 июня. на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития России в сфере демографии.

Медведев напомнил, что ранее этот вопрос уже поднимался во время Прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что 20 июня глава государства отвечал на вопросы россиян. Тогда же он рассказал, что с 2020 года около 70% семей, у которых есть маленькие дети, начнут получат увеличенные пособия. На выплаты в размере 10 тысяч рублей могут рассчитывать пары, доходы которых на одного взрослого составляют не более двух прожиточных минимумов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715699" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о поддержке многодетных семей.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU