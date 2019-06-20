2019-06-20T15:45:13+03:00
Экономика

«Вместо 50 рублей - 10 тысяч»: два миллиона российских семей получат новые пособия на детей до трех лет

Эксперты считают, что это позволит большинству матерей дольше оставаться в декрете
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Норма о ежемесячном пособии в 50 рублей на ребенка от 1,5 до 3 лет будет увеличена до регионального прожиточного минимума ребенка.Норма о ежемесячном пособии в 50 рублей на ребенка от 1,5 до 3 лет будет увеличена до регионального прожиточного минимума ребенка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Порядка 70% российских семей, у которых есть дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, получат увеличенные пособия на первого ребенка с 1 января 2020 года. Это решение сегодня, 20 июня, озвучил Владимир Путин во время «Прямой линии».

Существовавшая с 1994 года норма о ежемесячном пособии в 50 рублей на ребенка от 1,5 до 3 лет будет увеличена до регионального прожиточного минимума ребенка (в большинстве областей он составляет от 9 до 11 тысяч рублей). То есть произойдет рост детского пособия примерно в 200 раз.

А получать эти детские пособия будут семьи, у которых доходы на одного взрослого составляют не более двух прожиточных минимумов взрослых.

Владимир Путин в прямом эфире произвел расчеты:

- Условно говоря, 2 прожиточных минимума это 11280 + 11280 – это 22-23 тысячи. Если сложить вместе – около 45 тысяч. Если около 45 тысяч семья получает, то она тогда получит право на выплату в объеме одного прожиточного минимума ребенка по региону. Это тоже в среднем 10-11 тысяч. На мой взгляд, это неплохая поддержка, - резюмировал президент.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин.Фото: REUTERS

Профессор кафедры социологии и демографии МГУ Александр Синельников подсчитал, что увеличенные пособия получат порядка 2 миллионов семей в стране (у стольких доходы ниже 45 тысяч рублей и есть дети от 1,5 до 3 лет).

- Для семей с доходом около 40 тысяч пособие весьма существенное, - говорит Синельников. - Когда детские пособия составляют 50 рублей, матери были вынуждены выходить на работу, когда ребенку исполнялось 1,5 года. При этом благополучие семьи не улучшалось - ведь пособие-то фактически исчезало. Предложенная мера даст возможность матерям дольше оставаться в декрете. Детям до 3-х лет, конечно, лучше проводить, как можно больше времени с матерью.

Профессор подчеркнул, что поддержка семей с первенцами поможет затормозить спад рождаемости.

- Раньше считалось, что первого родят все, - отметил Синельников. - Но когда семьи сталкиваются с тем, что после рождения первого ребенка у них резко падают доходы, то они уже потом не решаются родить второго. Новые пособия облегчат родительское бремя и соответственно могут подтолкнуть молодых родителей завести еще детей.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Полная стенограмма прямой линии с Владимиром Путиным - 2019

Владимир Путин - о поддержке многодетных семей.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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